Весенне-летний цикл открытых лекций, посвященных модному бизнесу, стартует в Moda HSE (НИУ ВШЭ) 27 апреля, сообщают организаторы.

Откроет цикл Анна Лебсак-Клейманс, научный руководитель Moda HSE, генеральный директор Fashion Consulting Group и эксперт индустрии моды, темой «Поколение Z — свежая кровь моды».

Также в этот день центр Moda HSE откроет набор 2017 года на программу дополнительного образования «Бренд-менеджмент и баинг в индустрии моды» и анонсирует первую и единственную в России магистерскую программу «Менеджмент и маркетинг в индустрии моды». Теперь, впервые степень магистра в управлении модным бизнесом можно будет получить, не выезжая за рубеж.

Место проведения: метро Тверская/Пушкинская/Чеховская, Малый Гнездниковский переулок, дом 4, НИУ «Высшая школа экономики», аудитория 101.

Посещение лекции бесплатное. Количество мест ограничено, обязательна регистрация.

Иллюстрация предоставлена организаторами.