Дни открытых дверей в августе проходят каждый четверг в НИУ «Высшая школа экономики», сообщают организаторы.

Новый курс «Бренд-менеджмент и баинг в индустрии моды» стартует уже 12 октября. Программа курса включает три основных блока дисциплин: менеджмент и мерчандайзинг, маркетинговые коммуникации, история дийзана и текстиля.

Продолжительность программы 15-18 месяцев. Занятия проходят 3 раза в неделю по вечерам.

Дни открытых дверей в августе проходят каждый четверг (3, 10, 17, 24, 31 августа) в 18.00.



Адрес: метро Тверская/Пушкинская/Чеховская, Малый Гнездниковский переулок, дом 4, НИУ «Высшая школа экономики», аудитория 101. Обязательна предварительная регистрация.