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Moda HSE проводит дни открытых дверей по программам дополнительного профессионального образования
03.08.2017 11:12
Дни открытых дверей в августе проходят каждый четверг в НИУ «Высшая школа экономики», сообщают организаторы.
Новый курс «Бренд-менеджмент и баинг в индустрии моды» стартует уже 12 октября. Программа курса включает три основных блока дисциплин: менеджмент и мерчандайзинг, маркетинговые коммуникации, история дийзана и текстиля.
Продолжительность программы 15-18 месяцев. Занятия проходят 3 раза в неделю по вечерам.
Дни открытых дверей в
августе проходят каждый четверг (3, 10, 17, 24, 31 августа) в
18.00.
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