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Moda HSE проводит дни открытых дверей по программам дополнительного профессионального образования

03.08.2017  11:12

Дни открытых дверей в августе проходят каждый четверг в НИУ «Высшая школа экономики», сообщают организаторы.

Новый курс «Бренд-менеджмент и баинг в индустрии моды» стартует уже 12 октября. Программа курса включает три основных блока дисциплин: менеджмент и мерчандайзинг, маркетинговые коммуникации, история дийзана и текстиля.

Продолжительность программы 15-18 месяцев. Занятия проходят 3 раза в неделю по вечерам.

Дни открытых дверей в августе проходят каждый четверг (3, 10, 17, 24, 31 августа) в 18.00.

Адрес: метро Тверская/Пушкинская/Чеховская, Малый Гнездниковский переулок, дом 4, НИУ «Высшая школа экономики», аудитория 101. Обязательна предварительная регистрация.

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