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Moda HSE запускает новый курс по fashion баингу для профессионалов индустрии моды

10.02.2017  19:57

Программа подготовки профессиональных байеров и специалистов по ассортиментному планированию разработана при поддержке специалистов Fashion Institute of Technology и курируется агентством Fashion Consulting Group, сообщают организаторы.

Для зачисления необходимо иметь базовое высшее или дополнительное образование в индустрии моды или опыт работы в fashion компаниях не менее трех лет.

Программа курса:

  • Введение в специальность: мерчандайзер, байер, дизайнер;
  • Основы ассортиментной стратегии. Связь с маркетингом;
  • Баинг: анализ модных трендов и прогнозирование продаж;
  • Материаловедение: классификация тканей, глоссарий для байера;
  • Ценообразование в ритейле: расчет издержек, планирование наценок;
  • Планирование и управление ассортиментом;
  • Математика мерчандайзинга;
  • Особенности мерчандайзинга для e-commerce.

Старт: 27 февраля 2017 года.

Продолжительность: 3 месяца.

Формат занятий: Пн, Вт, Чт – 18:30-21:30.

После завершения курса выпускники получают удостоверение НИУ ВШЭ о повышении квалификации по специальности «Баинг и ассортиментная политика в индустрии моды»

Фотография предоставлена организаторами.

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