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Moda HSE запускает новый курс по fashion баингу для профессионалов индустрии моды
10.02.2017 19:57
Программа подготовки профессиональных байеров и специалистов по ассортиментному планированию разработана при поддержке специалистов Fashion Institute of Technology и курируется агентством Fashion Consulting Group, сообщают организаторы.
Для зачисления необходимо иметь базовое высшее или дополнительное образование в индустрии моды или опыт работы в fashion компаниях не менее трех лет.
Программа курса:
Старт: 27 февраля 2017 года.
Продолжительность: 3 месяца.
Формат занятий: Пн, Вт, Чт – 18:30-21:30.
После завершения курса выпускники получают удостоверение НИУ ВШЭ о повышении квалификации по специальности «Баинг и ассортиментная политика в индустрии моды»
Фотография предоставлена организаторами.
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