Программа подготовки профессиональных байеров и специалистов по ассортиментному планированию разработана при поддержке специалистов Fashion Institute of Technology и курируется агентством Fashion Consulting Group, сообщают организаторы.

Для зачисления необходимо иметь базовое высшее или дополнительное образование в индустрии моды или опыт работы в fashion компаниях не менее трех лет.

Программа курса:

Введение в специальность: мерчандайзер, байер, дизайнер;

Основы ассортиментной стратегии. Связь с маркетингом;

Баинг: анализ модных трендов и прогнозирование продаж;

Материаловедение: классификация тканей, глоссарий для байера;

Ценообразование в ритейле: расчет издержек, планирование наценок;

Планирование и управление ассортиментом;

Математика мерчандайзинга;

Особенности мерчандайзинга для e-commerce.

Старт: 27 февраля 2017 года.

Продолжительность: 3 месяца.

Формат занятий: Пн, Вт, Чт – 18:30-21:30.

После завершения курса выпускники получают удостоверение НИУ ВШЭ о повышении квалификации по специальности «Баинг и ассортиментная политика в индустрии моды»

Фотография предоставлена организаторами.