Модный завтрак, организованный онлайн-журналом Moda.ru, состоялся 11 февраля в интерьере ресторана Hustle, сообщает компания.

Продюсер и визионер Антон Алфер пригласил журналистов, блогеров и критиков в преддверии сезонных событий, чтобы обсудить новые темы и обменяться мнениями.

«В эпоху нормкора, господствующего на подиуме и в жизни, лучшей одеждой становится здоровое тело. Мода не готова смириться со старостью, по крайней мере хотелось бы, чтобы старость приходила попозже и была красивой», - сформулировала основную тему встречи главный редактор Moda.ru Евгения Алфер. Возможно ли прожить 120 лет активной жизни? Этот вопрос было решено задать специалисту.

Приглашенным гостем в это утро выступил светила мировой геронтологии, российский ученый-биолог, доктор биологических наук, профессор РАН Москалев Алексей Александрович, автор нескольких книг о долголетии. Гости смогли задать свои вопросы о состоянии исследований на сегодняшний день, о перспективах геронтологии, и получить практические советы на тему «как продлить возраст в активной фазе». Возможно ли изобретение таблетки «от старости»? Да, считает Алексей Москалев, если общество сформирует запрос на эту таблетку, а исследования в области геронтологии будут финансироваться активнее.

Также на Модном завтраке был разыгран подарок от партнеров мероприятия выставки «Бижутерия от винтажа до наших дней». Лотом стали украшения - кольцо и браслет «Перо» от французского бренда Ornalys. Ornalys – это семейное предприятие, основанное в 1887 году. Ювелирное дело передается из поколение в поколение. Данный сет выполнен по штампам 20-х годов прошлого века. Бренд - постоянный участник выставки «Бижутерия от винтажа до наших дней». Украшения выиграл молодой джентльмен Никас. Крымский винный дом «Изюмовъ» в это утро разыграл 3 коробки шампанского.

Среди гостей Модного завтрака были замечены: Алиса Толкачева, Александр Трещев, Малена Маяковская, Татьяна Комиссарова, Александр Ларекс, Татьяна Горинович, Тим Ильясов, Ирина Каримова, Андрей Аболенкин и другие.

Фотографии предоставлены организаторами.