Модный завтрак, организованный онлайн-журналом Moda.ru, состоялся 25 марта на видовой веранде ресторана «Трамплин» на Воробьевых горах, сообщает компания.

Антон Алфер, основатель Moda.ru, продюсер и визионер, пригласил друзей и коллег: блогеров и редакторов моды, дизайнеров и стилистов, продюсеров и представителей fashion индустрии, чтобы поделиться впечатлениями о прошедших показах на неделях моды и обсудить новые идеи, проекты и перспективы Fashion Tech.

«Стилизация стала важнее моды, популярность стилистов способна превзойти популярность дизайнеров. Мы наблюдаем одновременное развитие 20 разнонаправленных тенденций. На смену диктатуре моды приходит мягкая «рука рынка»: будущее моды за индивидуальными конструкторами», - поделилась мнением главный редактор Moda.ru Евгения Алфер.

В это солнечное утро коллеги и друзья поздравили образовательный проект Fashion Education в лице основателя Ирины Каримовой с 7-летием.

«Это большая дата для нас, так как в сфере образования в индустрии моды каждый год очень значим», - прокомментировала Ирина Каримова, получившая подарок от партнеров мероприятия – выставки «Блошиный рынок» - винтажную тарелку из коллекции копенгагенского фарфора.

«Мода - это то, из чего мы сами себя складываем ежедневно», - говорила Миучча Прада. Модный завтрак Антона Алфера стал потрясающим открытием этого модного сезона. Позавтракать в кругу красивых, известных и ярких людей – огромное удовольствие. Благодаря таким простым и изысканным событиям Москва становится в первых рядах среди модных столиц мира!» - поделилась своим мнением Марина Шматова, Председатель Комитета по поддержке и развитию молодежного предпринимательства при МТПП.

«В наше время новые технологии необходимы в том числе и для fashion-индустрии. Мы с удовольствием и полной отдачей находим по всей России алмазы, ограняем их в бриллианты и в том числе и посредством инновационных технологий выводим на международный рынок», - Мария Резникова, основатель Follow The Fabrika и Restar Agency.

В это утро гости наслаждались пирожными макарунами от Mon Bon. Также были представлены сладости «Пахлава N1», которые уже завоевали признание в России и Дубае, как лучшие производители восточных сладостей.

Компания Faberlic, Партнер Недели моды в Москве с парфюмом Faberlic by Valentin Yudashkin, вручили подарки для гостей Модного завтрака – новый аромат Faberlic by Valentin Yudashkin Rose. Эксклюзивные композиции были созданы французскими парфюмерами Морисом Русселем и Дельфин Лебо под чутким руководством самого кутюрье.

Гости Модного завтрака: Андрей Аболенкин, Алла Алимова, Алиса Толкачева, Андрей Якоби, Вера Красова, Елена Мясникова, Ирэна Филиппова, Ирина Крючкова, Илья Тихонов, Ирина Каримова, Мария Резникова, Валентин Форостяный, Влад Метревели, Дмитрий Бабушкин, Дмитрий Каманин, Константин Григорьев, Лариса Штейнман, Ольга Комарова, Кирилл Минцев, Марина Шматова, Мария Новикова, Карина Мартиросян, Валентина Кузнецова, Евгений Николаев, Светлана Винтер, Светлана Костенко и другие.

Фотографии предоставлены организаторами.