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Модельер Милана Мильновская презентует свой новый проект в рамках Ночи музеев в Москве

17.05.2017  16:23

Новое шоу Миланы Мильновской пройдет 20 мая на территории центра дизайна Artplay, сообщают организаторы.

Новый проект Миланы Мильновской является «симбиозом некого абстракционизма и некой меланхолично – опьяняющей отрешенности, свойственной «закрытому свету» общества».

Милана Мильновская — российский модельер одежды, авторских аксессуаров, принтов. В творчестве использует уникальный авторский крой, винтажные ткани, кожу. Совмещает различные направления и стили, что позволяет создавать неповторимые легкие образы, неоднократно отмеченные Европейскими fashion изданиями.

Иллюстрация предоставлена организаторами.

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