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Модели Bizzarro дополнили ассортимент Wildberries

25.03.2017  18:41

Теперь бренд Bizzarro представлен в интернет-магазине Wildberries, сообщает компания.

Более 180 моделей Bizzarro можно найти в интернет-магазине и в мобильном приложении Wildberries.

Компания Bizzarro занимается производством женской одежды под собственным брендом. Основана в 2000 году при участии итальянских производителей ткани из города Прато, являющемся текстильным центром Италии. Продукция производится в Италии (г. Прато, г. Болонья) и России (г. Новосибирск). Сегодня около 60 фирменных магазинов Bizzarro работают в крупных городах России, Казахстана и Белоруссии. Большинство из этих магазинов открыто по франшизе.

Иллюстрация предоставлена компанией.

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