При создании новых моделей Divas’ Dream мастера Bvlgari использовали самоцветы веерообразной формы, яркие цветовые акценты и оригинальные интерпретации знаковых мотивов, сообщается в пресс-релизе компании.

Каждый камень в коллекции (бриллиант, аквамарин, турмалин, рубеллит, аметист, ляпис-лазурь, сердолик) призван отразить «определенную грань женского характера и настроения».

Bvlgari — итальянский ювелирный бренд, основанный греческим эмигрантом Сотириосом Булгари в 1884 году. На сегодняшний день является одним из крупнейших в мире производителей предметов роскоши. Первый магазин Bvlgari был основан сыном Сотириуса в 1905 году, а в 1970 году появились магазин в Нью-Йорке, Париже, Женеве и Монте-Карло.

Фотографии предоставлены компанией.