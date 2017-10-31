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Модный дом Bvlgari представил рождественскую коллекцию аксессуаров
02.11.2017 11:37
В коллекцию «Зимние праздники 2017» от Bvlgari вошли сумочки, кошельки, визитницы, галстуки и шарфы, сообщается в пресс-релизе компании.
Bvlgari — итальянский ювелирный бренд, основанный греческим эмигрантом Сотириосом Булгари в 1884 году. На сегодняшний день является одним из крупнейших в мире производителей предметов роскоши. Первый магазин Bvlgari был основан сыном Сотириуса в 1905 году, а в 1970 году появились магазин в Нью-Йорке, Париже, Женеве и Монте-Карло.
Фотографии предоставлены компанией.
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