Модный дом Bvlgari представил рождественскую коллекцию аксессуаров

В коллекцию «Зимние праздники 2017» от Bvlgari вошли сумочки, кошельки, визитницы, галстуки и шарфы, сообщается в пресс-релизе компании.

Bvlgari — итальянский ювелирный бренд, основанный греческим эмигрантом Сотириосом Булгари в 1884 году. На сегодняшний день является одним из крупнейших в мире производителей предметов роскоши. Первый магазин Bvlgari был основан сыном Сотириуса в 1905 году, а в 1970 году появились магазин в Нью-Йорке, Париже, Женеве и Монте-Карло.

Фотографии предоставлены компанией.