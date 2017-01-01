Модный дом Bvlgari запустил кампанию #SeeMyWish

Целевая кампания #SeeMyWish от Bvlgari стартовала 20 ноября – во Всемирный день ребенка, сообщается в пресс-релизе модного дома.

В рамках кампании #SeeMyWish, инициированной знаменитостями, Bvlgari будет передавать $1 фонду Save the Children каждый раз, когда кто-нибудь поделится ссылкой на фильм или специальным селфи-желанием с закрытыми глазами в социальных сетях.

Перечисления в фонд Save the Children – ведущий благотворительный фонд для помощи нуждающимся детям – достигли 70 миллионов долларов. С 2009 года Bvlgari и Save the Children вместе помогают наиболее обездоленным детям всего мира, вкладывая средства в образование, службы первой помощи, борьбу с бедностью и программы помощи молодежи. Средства, собранные в рамках этого партнерства, были направлены на осуществление 100 проектов в 33 странах, которые улучшили жизнь более миллиона социально незащищенных детей и молодых людей по всему миру.

Bvlgari создали для фонда Save the Children специальную коллекцию колец, кулонов и браслетов в ярком итальянском стиле. Значительная доля прибыли от продажи каждого изделия идет на спасение или улучшение жизни социально незащищенных детей через работу этой благотворительной организации.

Bvlgari — итальянский ювелирный бренд, основанный греческим эмигрантом Сотириосом Булгари в 1884 году. На сегодняшний день является одним из крупнейших в мире производителей предметов роскоши. Первый магазин Bvlgari был основан сыном Сотириуса в 1905 году, а в 1970 году появились магазин в Нью-Йорке, Париже, Женеве и Монте-Карло.

Фотография предоставлена компанией.