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Модный дом Corneliani открыл новый бутик в Корее
14.02.2017 09:24
Новый магазин итальянского бренда Corneliani стал восьмым по счету в Корее и вторым – в городе Тэгу, сообщается в пресс-релизе компании.
Расположенный в престижном торговом центре Shinsegae Department Store, магазин занимает пространство площадью 100 кв. м., оформленное по проекту архитекторов Рoddapontiarchitetti.
Интерьер соответствует традиционному стилю Corneliani: благородная отделка из темного дерева, поверхности, декорированные черными тканями и кожей, мраморные полы оловянно-серого оттенка и детали из стали.
В бутике представлено несколько направлений: основная линия, спортивная Corneliani ID, изысканные аксессуары и эксклюзивная коллекция Su Misura, для презентации которой выделена отдельная VIP-зона.
Перед входом – яркая витрина с логотипом Модного дома, выполненная из темного стекла с нанесением шелкографии. Вдохновением при оформлении послужили картины итальянского художника Андреа Мантенья.
Corneliani – бренд мужской одежды, деловых костюмов, обуви и аксессуаров, производится в Италии. История развития компании Corneliani началась еще в 30-е годы прошлого столетия. Именно тогда Альфредо Корнелиани создал свое ателье в итальянском городе Мантова, которое занималось пошивом пальто и плащей для мужчин. На сегодняшний день компания производит широкий спектр одежды и аксессуаров для мужчин, которые отличаются по стилям. Кроме классической основной коллекции есть также коллекция под названием Corneliani ID и пошив вещей на заказ Su misura Corneliani.
Фотография предоставлена компанией.
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