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Модный дом Kogel представил новую коллекцию в Санкт-Петербурге

22.12.2016  22:03

Показ бренда Kogel состоялся 8 декабря в отеле Sokos Hotels St.Petersburg, сообщают организаторы.

Мероприятие в фойе бального зала отеля прошло под соло Дарьи Суховой – звезды проекта «Шаг к свету» (цель проекта - продвижение творчества молодых людей с ограниченными возможностями).

Дизайнеры Ася Когель и Надя Орлова традиционно делают акцент на вещи для жизни, объединяя асимметрию и деконструкцию в продуманный гардероб.

Модный дом Kogel был основан в 2003 году в Санкт-Петербурге дизайнерами Надеждой Орловой и Асей Когель. Бренд является постоянным участником Недель моды: «Дефиле на Неве», Mercedes-Benz Fashion Week Russia, Pret-A-Porter Paris’ (Париж), Festival della Moda Russa.

Фотографии предоставлены организаторами.

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