Показ новой коллекции Kogel состоялся 27 апреля в отеле Solo Sokos Hotel Palace Bridge, сообщается в пост-релизе компании.

Лейтмотивом коллекции стал «таинственный Петербург в самых разных настроениях». Решетка Летнего сада и гранитные набережные отражаются в чернильно-черных цветах. Если отсылками к Невскому проспекту и парадному Петербургу стали золотой и красный, то дымка и пудра – старые районы города. Кварталы новостроек продолжаются тенденцией к чистым белым и синим тонам.

Эта коллекция «не только о платьях, тут найдутся юбки и топы». Во всех силуэтах красной нитью проходят элементы верхней одежды - кокетки, карманы, планки и погоны пальто.

Модный дом Kogel был основан в 2003 году в Санкт-Петербурге дизайнерами Надеждой Орловой и Асей Когель. Бренд является постоянным участником недель моды: «Дефиле на Неве», Mercedes-Benz Fashion Week Russia, Pret-A-Porter Paris’ (Париж), Festival della Moda Russa.

Фотографии предоставлены компанией.