Тематика изделий Times of Tune предстает в «трех различных цветовых мирах, которые отличаются разными представлениями о цветовой гармонии», сообщается в пресс-релизе компании.

Первый срок поставки (с 16 по 22 января 2017 года) имеет графические элементы стиля «Поп-арт» 60-х гг. в серой цветовой гамме в сочетании с красным и электрик-синим. Белый придает контраст, динамичность и спортивную элегантность. Графические рисунки, оттенки маринистического синего, серо-бежевого, белого, зеленовато-желтого и оттенков морской волны сливаются воедино в коллекции второго срока поставки (с 13 по 19 февраля 2017 года). Вдохновленный естественностью тонов, подбор моделей третьего срока поставки (с 13 по 19 марта 2017г.) представлен цветовой гаммой коричневого, кэмел, песочного и голубого. Тропические элементы представлены набивными рисунками с мотивами листьев и цветов.

Новшеством слегка приталенной модельной линии 3000 Shape является костюм с отделкой из контрастирующего материала по краю петлицы лацкана и поверху клапанов карманов.

В пиджаках моделей Soft доминируют сочетания двух видов тканей: отделка гармонирующим материалом наблюдается либо снаружи в виде рубчика, либо изнутри изделия.

Легкость и светлые тона задают тон в весенне-летней коллекции плащей от Roy Robson на 2017г. В соответствии с темой коллекции Times of Tune здесь доминируют смесовые ткани из хлопка и нейлона в моделях на полуподкладке. Коллекцию дополняют короткий, стилизованный под «джинсовый», плащ и стильный трикотажный плащ.

Куртки из хлопка для жаркого лета отличаются простым, без излишеств, дизайном.

Roy Robson ведет свою историю с 1922 года, когда Бруно Кирхес открыл предприятие по пошиву мужских костюмов в Берлине. Сейчас одежду от Roy Robson можно приобрести в странах Европы и мира в монобрендовых магазинах и бутиках. Коллекция Roy Robson в основном состоит из костюмов, пиджаков и брюк. В дополнение компания производит трикотажные изделия, линию верхней одежды и галстуки.

Фотографии предоставлены компанией.