При создании моделей Vizantia дизайнер Татьяны Выграненко использовала темы и цвета древней Византии и инков, сообщает пресс-служба выставочной компании «РЛП-Ярмарка».

Практически вся коллекция выполнена из натуральных тканей – хлопка или вискозы. По форме – это смесь восточных шаровар и классических брюк, объемные сарафаны, блузы в стиле восточных сарафанов и русских душегрей. Вся коллекция очень динамичная и предназначена для активного отдыха.

Напомним, что бренд Ruggiero впервые вышел на общероссийский рынок в 2010 году и сразу завоевывал любовь большого числа клиентов. Название бренда Ruggiero не случайно связано с романтическим героем поэмы итальянского поэта Аристо, описывающего историю страстной любви сарацина (мусульманина) Руджеро и христианки Анжелики. Характер коллекций бренда сродни такой любви. Основательница бренда Татьяна Выграненко рассказала, что, победа в конкурсе «Мода России» в прошлом сезоне вдохновила ее на проведение в 2017 году ребрендинга ТМ Ruggiero в Модный дом Tanya Ruggiero.

Фотографии предоставлены Модным домом Tanya Ruggiero.