Презентация новой осенне-зимней коллекции Trussardi состоялась 16 января в старинных залах галереи Пинакотеки Брера, сообщается в пост-релизе компании.

На сцене театра профессиональные актеры олицетворяли актуальные мужские архетипы.

Источником вдохновения новой коллекции Trussardi послужили «карты-таро, реминисценция к традициям и историческим корням, размышление о настоящем и попытка заглянуть в будущее».

Новое прочтение классики: преобладание ассиметричных форм, светлых мягких тканей. Тренчи дополнены воротниками из кожи питона. Элегантные пальто выполнены из шерсти и замши. Большинство моделей — из высокотехнологичного нейлона. Изделия из кожи подчеркивают мужественные силуэт.

Основной акцент — на кожаных материалах: модели из оленьей кожи выполнены в шоколадных и чернильных оттенках; песочный, темно-коричневый и культовый синий — для замши. Эмблема с изображением буквы «Т», увенчанная короной — неотъемлемый элемент коллекции.

Аксессуарный ряд представлен рюкзаками и сумками из натуральной кожи и классическими оксфордами.

Группа компаний Trussardi основана в 1911 году в итальянском городе Бергамо. Воплощая традиции итальянского ремесленного мастерства, компания представлена на рынке моды брендами Trussardi, Trussardi Jeans и собственными коллекциями аксессуаров. Постоянно развиваясь, Trussardi Group пополнилась брендами: Trussardi Junior, Trussardi Eyewear, Trussardi Parfums, Trussardi Orologi, Trussardi Casa, Trussardi Jeans Underwear, Trussardi Nightwear и Beachwear, а также Trussardi Home Linen и Trussardi Wall Décor. Компания одной из первых в модной индустрии занялась ресторанным сервисом, открыв Café Trussardi и Il Ristorante Trussardi Alla Scala. Продукция Trussardi представлена в Европе, Азии и на Ближнем Востоке в монобрендовых бутиках, торговых центрах и на официальном сайте компании.

Фотографии предоставлены компанией.