Показ новой женской коллекции Trussardi состоялся 26 февраля на подиуме миланской Недели моды, сообщается в пост-релизе компании.

Источником вдохновения при создании коллекции послужили «карты-таро, реминисценция к традициям и историческим корням, размышления о настоящем и попытка заглянуть в будущее».

Отличительные особенности коллекции: обилие изделий из кожи, идеально скроенные костюмы из твида, шерсти и замши. Текстурированный бархат и ширококолейный вельвет — протагонисты коллекции. Присутствуют легкие, струящиеся ткани, украшенные отстрочкой контрастных цветов. Платья и юбки из ткани ламе сочетаются со стильными водолазками.

Из верхней одежды — полушубки из овчины, замшевые бомберы с меховой подкладкой, oversize-пальто, дубленки из лакированной кожи, принтированные куртки с меховыми воротниками.

Аксессуарный ряд пополнился новой Trussardi Lovy Bag, украшенной сверкающей короной. Лакированные сумки в охотничьем стиле представлены в двух вариантах – мини и среднем. Дерби в виде армейских ботинок изготовлены из питона, дубленой кожи.

Цветовая палитра варьируется от темно-синего, кирпичного, бургунди, шоколадного, серого до лилового и канареечного оттенков.

Группа компаний Trussardi основана в 1911 году в итальянском городе Бергамо. Воплощая традиции итальянского ремесленного мастерства, компания представлена на рынке моды брендами Trussardi, Trussardi Jeans и собственными коллекциями аксессуаров. Постоянно развиваясь, Trussardi Group пополнилась брендами: Trussardi Junior, Trussardi Eyewear, Trussardi Parfums, Trussardi Orologi, Trussardi Casa, Trussardi Jeans Underwear, Trussardi Nightwear и Beachwear, а также Trussardi Home Linen и Trussardi Wall Décor. Компания одной из первых в модной индустрии занялась ресторанным сервисом, открыв Café Trussardi и Il Ristorante Trussardi Alla Scala. Продукция Trussardi представлена в Европе, Азии и на Ближнем Востоке в монобрендовых бутиках, торговых центрах и на официальном сайте компании.

Фотографии предоставлены компанией.