|
|
Модный дом Trussardi представил женскую коллекцию сезона осень-зима 2017/2018
09.08.2017 09:11
Источником вдохновения при создании новой коллекции Trussardi послужили карты-таро, реминисценция к традициям и историческим корням, размышления о настоящем и попытка заглянуть в будущее, сообщается в пресс-релизе компании.
Осенне-зимняя коллекция Trussardi – это новое прочтение классики: обилие изделий из кожи, идеально скроенные костюмы из твида, шерсти и замши. Текстурированный бархат и ширококолейный вельвет — «протагонисты коллекции». Присутствуют легкие, струящиеся ткани, украшенные отстрочкой контрастных цветов.
Платья и юбки из ткани ламе сочетаются с водолазками. Из верхней одежды — полушубки из овчины, замшевые бомберы с меховой подкладкой, oversize-пальто, дубленки из лакированной кожи, принтированные куртки с меховыми воротниками.
Неотъемлемые элементы коллекции: эмблема с изображением буквы «Т», увенчанная короной, архивные принты с абстрактными узорами.
Аксессуарный ряд пополнился новой Trussardi Lovy Bag, украшенной сверкающей короной. Лакированные сумки в охотничьем стиле представлены в двух вариантах – мини и среднем. Дерби в виде армейских ботинок изготовлены из питона, дубленой кожи. Цветовая палитра варьируется от темно-синего, кирпичного, бургунди, шоколадного, серого до лилового и канареечного оттенков.
Группа компаний Trussardi основана в 1911 году в итальянском городе Бергамо. Воплощая традиции итальянского ремесленного мастерства, компания представлена на рынке моды брендами Trussardi, Trussardi Jeans и собственными коллекциями аксессуаров. Постоянно развиваясь, Trussardi Group пополнилась брендами: Trussardi Junior, Trussardi Eyewear, Trussardi Parfums, Trussardi Orologi, Trussardi Casa, Trussardi Jeans Underwear, Trussardi Nightwear и Beachwear, а также Trussardi Home Linen и Trussardi Wall Décor. Компания одной из первых в модной индустрии занялась ресторанным сервисом, открыв Café Trussardi и Il Ristorante Trussardi Alla Scala. Продукция Trussardi представлена в Европе, Азии и на Ближнем Востоке в монобрендовых бутиках, торговых центрах и на официальном сайте компании.
Фотографии предоставлены компанией.
|© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте