В рамках проекта #LovyFighters 9 мая в Palazzo Trussardi в Милане открылась фотовыставка с портретами участвующих знаменитостей, сообщается в пресс-релизе компании.

Новый проект #LovyFighters объединил известных персон шоу-бизнеса, диджитал-инфлюенсеров. Их яркие и сильные заявления в социальных сетях будут использованы фондом Doppia Difesa для своей вирусной рекламной кампании.

В благотворительном проекте приняли участие: Мишель Хунцикер, Джулия Бонджорно, Гайя и Томазо Труссарди и другие — на имиджах и рекламном видео участники в футболках с логотипом #LovyFighters, рекламные кадры будут размещены в личных профайлах во всех социальных сетях. Фотограф — Джулиан Харгривс (Julian Hargreaves).

9 мая в Palazzo Trussardi в Милане открылась фотовыставка с портретами участвующих знаменитостей, также были представлены короткометражные ролики режиссера Кьяры Баттистини.

Цель проекта — продажа сумок Lovy Bag и футболок Trussardi c хештегом проекта #LovyFighters в бутиках и на сайте trussardi.com. Часть денежный средств от продаж будет направлена в фонд Doppia Difesa. Слоган рекламной кампании: «#LovyFighters — сражайся за любовь».

Doppia Difesa — итальянский некоммерческий фонд, созданный Мишель Хунцикер и Джулией Бонджорно, для борьбы с гендерным насилием. Их главная задача — повышение осведомленности общественности о данной проблеме.

Группа компаний Trussardi основана в 1911 году в итальянском городе Бергамо. Воплощая традиции итальянского ремесленного мастерства, компания представлена на рынке моды брендами Trussardi, Trussardi Jeans и собственными коллекциями аксессуаров. Постоянно развиваясь, Trussardi Group пополнилась брендами: Trussardi Junior, Trussardi Eyewear, Trussardi Parfums, Trussardi Orologi, Trussardi Casa, Trussardi Jeans Underwear, Trussardi Nightwear и Beachwear, а также Trussardi Home Linen и Trussardi Wall Décor. Компания одной из первых в модной индустрии занялась ресторанным сервисом, открыв Café Trussardi и Il Ristorante Trussardi Alla Scala. Продукция Trussardi представлена в Европе, Азии и на Ближнем Востоке в монобрендовых бутиках, торговых центрах и на официальном сайте компании.

Фотография предоставлена компанией.