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«Модный континент» увеличит долю заказов на российских фабриках до 10%

07.03.2017  07:23

Компания «Модный континент» намерена нарастить долю заказов на российских фабриках до 10%, заявил порталу retail-loyalty генеральный директор «Модного континента» Михаил Ландышев.

«Модный континент», которому принадлежат бренды Incity и Deseo, начал размещать заказы на российских предприятиях недавно – два сезона назад, и на сегодняшний день их доля не превышает 1% от общего объема. «Текущий объем, который размещает «Модный континент» в России, составляет не более 5–10 тыс. единиц на один артикул товара в категориях платья, вязаный трикотаж и другие», – отметил глава компании.

«В сезоне весна-лето 2018 компания может расширить сотрудничество с российскими фабриками, увеличив объем заказов до нескольких сотен тысяч, сообщил Михаил Ландышев.

Впрочем, планов по строительству собственной фабрики в России у компании нет, «так как это не соответствует нашей стратегии».

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