07.04.2017 21:34

Совет министров республики Белоруссия постановил наградить «Моготекс» премией правительства за достижения в области качества 2016 года, сообщает пресс-служба компании.

Постановлением совета министров республики Белоруссия от 1 марта решено наградить компанию «Моготекс» премией правительства страны. Награда присуждена за достижение значительных результатов в области качества и конкурентоспособности производимой продукции, внедрение инновационных технологий и современных методов менеджмента.









Предприятие «Моготекс» основано в 1973 году. Является одним из крупнейших производителей текстильной продукции в Белоруссии и странах СНГ. Выпускает ткани для специальной и форменной одежды, плащевые, подкладочные, декоративные, трикотажные, готовую спецодежду и изделия домашнего текстиля. В состав компании входят ткацкая, отделочная и швейная фабрики, а также производство нетканых текстильных материалов и производство по крашению хлопчатобумажной пряжи.

Фотография с сайта компании.