18.04.2017 00:49

Убыток от финансово-хозяйственной деятельности компании «Моготекс» в 2016 году оказался на 499 тыс. меньше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба организации.

Согласно финансовой отчетности компании «Моготекс», в 2016 году выручка организации от реализации продукции и товаров составила 224,76 млн бел. рублей, что на 114,9 млн бел. рублей больше показателя 2015 года. При этом валовая прибыль также выросла с 26,07 млн бел. рублей до 30,62 млн бел. рублей. Однако вместо чистой прибыли, компания по-прежнему показывает убыток. В 2016 году он составил 2,59 млн бел. рублей против 3,11 млн бел. рублей в 2015 году. Таким образом, «Моготекс» улучшил свои показатели на 499 тыс. бел. рублей.

Предприятие «Моготекс» основано в 1973 году. Является одним из крупнейших производителей текстильной продукции в Белоруссии и странах СНГ. Выпускает ткани для специальной и форменной одежды, плащевые, подкладочные, декоративные, трикотажные, готовую спецодежду и изделия домашнего текстиля. В состав компании входят ткацкая, отделочная и швейная фабрики, а также производство нетканых текстильных материалов и производство по крашению хлопчатобумажной пряжи.