27.07.2017 07:09

Восемь студенческих работ в Омской области получили высокую оценку со стороны китайских предпринимателей и представителей организаций, занимающихся поддержкой молодежного бизнеса в Китае.

В регионе, рассказывает портал bk55, развивается проект «Российско-китайский студенческий бизнес-инкубатор». В его рамках с 1 по 20 июля прибывшие из китайской провинции Циндао молодые китайские предприниматели и эксперты работали с 15-ю омичами, молодыми бизнесменами. Они представили свои проекты китайским инвесторам. По словам заместителя министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Татьяны Руденок, каждый проект был разобран буквально от и до – коллеги из Китая задавали вопросы, давали советы и рекомендации, комментировали то, как будет работать тот или иной проект на китайском рынке.

Лучшим инновационным продуктом был признан проект «Коста компании», развивающий производство эксклюзивного домашнего текстиля (Евгений Долгошеев и Чеслав Васьковский).

Через две недели будут определены результаты – кто поедет на второй этап проекта в провинцию Циндао. Эти проекты смогут, по сути, пройти коммерциализацию на рынках России и Китая.