Ассоциация высокой моды и прет-а-порте при поддержке Минпромторга России с 21 по 26 марта проведет в Гостином дворе 37-ю московскую Неделю моды, сообщают организаторы.

Откроет Неделю моды в Москве показ российского кутюрье Валентина Юдашкина. Модный Дом Valentin Yudashkin совсем недавно осуществил ребрендинг совместно с ведущим итальянским архитектором Роберто Бачиокки, привнеся в философию марки свежие идеи и новые концептуальные решения, которые нашли отражение и в представленной коллекции.

Основной темой коллекции Valentin Yudashkin prêt-à-porter осень-зима 2017/2018 стал мужской костюм в ХХ столетии, его эволюция и многогранный характер. Дизайнер обращается к деталям, формам и акцентам мужского стиля, перенося их на женский костюм. Он сочетает мужественность с женской элегантностью, создавая выразительные и чувственные образы.

Также в рамках открытия Недели моды в Москве Валентин Юдашкин и компания Faberlic представят cвою новую коллаборацию. Известный российский кутюрье создал уникальную коллекцию женской одежды Fleur De Lis («Королевская лилия») специально для Faberlic и два уникальных парфюмерных аромата Faberlicby Valentin Yudashkin Gold и Faberlicby Valentin Yudashkin Rose, которые будут официальными ароматами Недели.

Яркими и запоминающимися обещают стать показы дизайнеров – постоянных участников Недели: Erica Zaionts, Liza Romanuk, Sergey Sysoev, Elena Teplitskaya, Eleonora Amosova, Elena Shipilova, Olga Kunitsyna, Ekaterina Romanova, Dora Blank и другие.

Концептуальные коллекции покажут Artem Krivda, Daniil Landar, Elena Piskulina, Lolita Ziatkovskaya, MD Makhmudov Djemal,The Kravets.

Особым сюрпризом для всех поклонников станет презентация бренда Yanina Couture, которая пройдет не на подиуме, а в интерьерах отеля St.-Regis.

В международном блоке Недели моды в Москве состоятся fashion-шоу участников из разных стран: Annette Hoffmann (Германия), Lа Redoute (Франция), Apti Eziev (Беларусь). Компания La Redoute считает, что мода должна быть многоформатной, и, по традиции, подготовила для Недели моды в Москве сразу два показа. На подиум выйдут модели стандартных размеров и Plus Size.

Закроет Неделю моды в Москве показ Victoria Andreyanova, которая представит свою коллекцию prêt-à-porter fall-winter 2018 в европейском стиле. Профессионалы международной индустрии моды уже успели дать высокую оценку моделям дизайнера, представленным в шоу-руме в Милане.

Неделя моды в Москве, продолжая традиции всех мировых модных недель, поддерживает и способствует продвижению молодых талантливых дизайнеров, открывает широкой публике новые имена. В числе участников, чьи показы впервые пройдут на подиумах Гостиного Двора, марки STHENFELD, Anastasiya Annecy, Gera Skandal, SIAMMSIAMM из Екатеринбурга и «Меховая фабрика Дуэт» из Крыма. Также в рамках Недели продемонстрируют свои коллекции начинающие дизайнеры-победители конкурса «.RU. Сделано в России» и студенты Института бизнеса и дизайна.

Социальная программа остается одной из важнейших миссий Недели моды. В этом сезоне она включает сразу несколько значимых проектов, уже ставших традиционными. Среди них интеграционный показ НП «Открытый мир», который продолжит линию проектов информационной поддержки и содействия интеграции инвалидов, и показ благотворительного проекта Департамента социальной защиты населения города Москвы «Поможем выпускникам подготовиться к школьному балу».

Особое внимание будет уделено детской моде, активно развивающейся в последнее время. Показы детской одежды проведут сразу несколько брендов, среди которых: Stilnyashka, Lana2rock By Julia Asutina, Funny Sunny и другие.

Зона шоу-румов претерпела кардинальные изменения и предоставит в этом сезоне расширенные возможности для гостей Недели и байеров. Получившие популярность в последнее время новые retail-тренды отразились не только на подиумных показах, но и стали причиной существенного роста запросов со стороны дизайнеров на профессиональные шоу- румы.

Организаторами деловой программы выступит Fashion Consulting Group совместно с ModaHSE Центром «Менеджмент и коммуникации в индустрии моды» ВШЭ. В этом сезоне Fashion School в программе занятий: современные pr инструменты для продвижения fashion марок, ключевые модные тенденции будущего сезона, презентация новой программы по визуальному мерчандайзингу и открытый урок по английскому языку для работы с fashion индустрией. Мастер-классы будут полезны специалистам из индустрии моды, дизайнерам, начинающим предпринимателям, стилистам и всем, кто мечтает о карьере в fashion.

Фотографии предоставлены организаторами.