19.05.2017 07:01

Как заявил вице-президент Всеобщей конфедерации итальянской промышленности (Конфиндустрии) Андреа Боццоли, производство тканей может стать одним из направлений сотрудничества итальянского региона Эмилия-Романья и Московской области.

«Безусловно, текстильная промышленность в Модене и в целом в Эмилье достаточно развита. Поэтому, думаю, что будут пользоваться успехом у российских модниц изделия совместного производства, организованные итальянскими предпринимателями. Модена знаменита, прежде всего, своим трикотажем, поэтому именно в этом направлении нужно развивать сотрудничество, прежде всего (с Подмосковьем)», – отметил Андреа Боццоли.

Как говорится в сообщении правительства Московской области, делегация областного правительства находится в Италии с трехдневным рабочим визитом в рамках подготовки к Петербургскому международному экономическому форуму.