28.03.2017 06:39

Московский метрополитен намерен летом начать продажи брендированной одежды, разработанной специально для компании. Уже сегодня, говорится в сообщении компании, мужские и женские футболки можно приобрести в «подземке», к лету ассортимент товара пополнится ветровками и толстовками, говорится в сообщении перевозчика.

Более 30 видов брендированной одежды появится в сувенирных киосках московского метро. В частности, спросом у покупателей пользуются футболки с принтом карты метро и надписью «Не прислоняться». Одежда доступна в двух цветах - красном и белом. Товары уже можно приобрести на станциях «Пушкинская», «Павелецкая» Замоскворецкой линии, «Площадь Революции» и «Арбатская» Арбатско-Покровской линии.

Сейчас продаются только футболки, но в мае коллекция пополнится ветровками и толстовками.

«Проект долгожданный. Пассажиры, которые любят Московский метрополитен и являются его фанатами, давно просили выпустить сувенирную продукцию. В особенности их интересовала одежда: футболки, толстовки, дождевики и так далее. Люди хотят соотносить себя с брендом метрополитена. Метро – это неотъемлемая часть Москвы и одна из визитных карточек города», - рассказал пресс-секретарь начальника Московского метрополитена Андрей Кружалин.

Сувенирные витрины открылись на стойках «Живое общение» четырёх станций Московского метрополитена в декабре 2016 года и стали очень популярны среди жителей и гостей столицы. Ежедневно реализуется порядка 60 разнообразных сувениров: от ручек и магнитов до чехлов для смартфонов и внешних аккумуляторов. На сегодняшний день представлено около 150 единиц памятной продукции, выполненной в фирменном стиле московского метро. Большинство представленных позиций имеют прикладное значение: их можно не просто поставить на полку, а использовать ежедневно.





Фотография предоставлена компанией