Новости
НачалоНовости«Мухаммадий текстиль» из Наманганской области Узбекистана планирует поставки спецодежды на Урал
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
Выставка-ярмарка Белтекслегпром пройдет 29-31 марта 2017 года в Минске Рейтинг@Mail.ru

«Мухаммадий текстиль» из Наманганской области Узбекистана планирует поставки спецодежды на Урал

23.03.2017  16:46

Делегация из Узбекистана, включающая представителей компании «Мухаммадий текстиль», планирует договориться о поставках спецодежды в Челябинск и Екатеринбург, пишет Sputnik.

Делегация из Наманганской области Узбекистана прибудет в Екатеринбург 25 марта. В течение недели представители узбекских предприятий будут вести переговоры о сотрудничестве с нашими соотечественниками.

В частности, планируется согласовать открытие в Екатеринбурге и Челябинске торговых домов таких текстильных компаний как «Наманган момик сочиклари» и «Нафис текс гроуп». Предприятие «Мухаммадий текстиль» намерено подписать ряд договоров по поставке на Урал спецодежды для всех сезонов.

Отмечается, что на сегодняшний день в России функционирует 24 торговых дома, созданных при участии наманганских предприятий. 

Просмотров: 69
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1268 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте