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«Мухаммадий текстиль» из Наманганской области Узбекистана планирует поставки спецодежды на Урал
23.03.2017 16:46
Делегация из Узбекистана, включающая представителей компании «Мухаммадий текстиль», планирует договориться о поставках спецодежды в Челябинск и Екатеринбург, пишет Sputnik.
Делегация из Наманганской области Узбекистана прибудет в Екатеринбург 25 марта. В течение недели представители узбекских предприятий будут вести переговоры о сотрудничестве с нашими соотечественниками.
В частности, планируется согласовать открытие в Екатеринбурге и Челябинске торговых домов таких текстильных компаний как «Наманган момик сочиклари» и «Нафис текс гроуп». Предприятие «Мухаммадий текстиль» намерено подписать ряд договоров по поставке на Урал спецодежды для всех сезонов.
Отмечается, что на сегодняшний день в России функционирует 24 торговых дома, созданных при участии наманганских предприятий.
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