23.03.2017 16:46

Делегация из Узбекистана, включающая представителей компании «Мухаммадий текстиль», планирует договориться о поставках спецодежды в Челябинск и Екатеринбург, пишет Sputnik.

Делегация из Наманганской области Узбекистана прибудет в Екатеринбург 25 марта. В течение недели представители узбекских предприятий будут вести переговоры о сотрудничестве с нашими соотечественниками.

В частности, планируется согласовать открытие в Екатеринбурге и Челябинске торговых домов таких текстильных компаний как «Наманган момик сочиклари» и «Нафис текс гроуп». Предприятие «Мухаммадий текстиль» намерено подписать ряд договоров по поставке на Урал спецодежды для всех сезонов.

Отмечается, что на сегодняшний день в России функционирует 24 торговых дома, созданных при участии наманганских предприятий.