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Музей кружева Вологды привезет в Швейцарию свои коллекции

26.04.2017  07:10

В швейцарском Базеле 28 апреля откроется экспозиция Музея кружева Вологды, в которой будут представлены коллекции вологодских мастеров, говорится в сообщении официального портала правительства Вологодской области.

В числе представленных кружевных изделий можно будет увидеть панно, скатерти, салфетки, пелерины и манто, выполненные лучшими мастерами и художниками вологодского промысла: Надеждой Веселовой, Мариной Пальниковой, Ангелиной Ракчеевой и другими.

Экспозиция «Кружева Русского Севера» будет способствовать популяризации и продвижению вологодского кружева в европейских странах, полагают организаторы выставки. Свою работу выставка продолжит до середины июля 2017 года.

Соглашение о сотрудничестве Вологодского музея-заповедника с частной швейцарской галерей «Байелер Коллекшн» было подписано в июле 2015 года в рамках визита в Вологду международной делегации руководителей учреждений культуры Швейцарии и Лихтенштейна.

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