03.08.2017 23:59

В Ташкенте планируют организовать современное производство игрушек на базе бывшего завода «Ташигрушка», пишет Sputnik.

Современное производство детских принадлежностей и игрушек в Ташкенте возобновят в Узбекистане на базе неработающего завода «Ташигрушка». Комплекс мер в этом направлении утвердил президент страны Шавкат Мирзиеев.

Производственный кластер займет площадь более 12 тыс. кв. метров. Эта территория пустует уже в течение длительного времени.

Планируется, что на базе завода «Ташигрушка» будут создаваться различные предприятия с долевым участием Национального банка внешнеэкономической деятельности и других инвесторов. В дальнейшем Нацбанк может продавать свои доли в этих компаниях за валюту. Инвесторам предоставляются льготы.

Управляющая компания должна привлечь производителей до 1 марта 2018 года.