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На базе Демонстрационно-технологического центра Sport Tex пройдет практический семинар, посвященный технологиям герметизации ниточных швов
24.10.2017 12:59
Всероссийский практический семинар на тему «Технологии герметизации ниточных швов. Практикоориентированное обучение работе на оборудовании по проклейке швов герметизирующими лентами верхней одежды, специальной одежды» состоится 25-26 октября, сообщают организаторы.
Цель семинара: обучение, повышение квалификации конструкторов, дизайнеров, технологов, мастеров производства, операторов станков и других специалистов.
Слушатели получат основные теоретические знания по материаловедению - виды водонепроницаемых тканей, отделок, мембран, герметизирующих лент, оборудования по проклейки швов и практические навыки работы – настройка оборудования, подбор герметизирующих лент, проклейка швов в готовой одежде, контроль качества герметизации. Пройдут консультации со специалистами компании, приглашенными экспертами. Программа рассчитана на 16 академических часов.
25 октября:
26 октября:
Место проведения: Группа компаний Sport Tex, г. Москва, ул.Стахановская, д.18.
Координатор и организатор семинара – Блинов Сергей Алексеевич.
Открытие Демонстрационно-технологического центра Sport Tex состоялось в сентябре 2017 года. 26-27 сентября 2017 на базе Демонстрационно-технологического центра прошел Первый всероссийский практический семинар: «Технологии герметизации ниточных швов. Практико-ориентированное обучение работе на оборудовании по проклейке швов герметизирующими лентами верхней одежды, специальной одежды».
Специалисты предприятий из Москвы, Королева, Твери, Чебоксар, Уфы и Нефтекамска в процессе обучения получили как теоретические знания по материаловедению (виды водонепроницаемых тканей, отделок, мембран, герметизирующих лент), оборудованию для проклейки швов, так и практические навыки работы (настройка оборудования, подбор герметизирующих лент под разные ткани).
В процессе семинара каждый участник сравнил различные модели станков, прогерметизировал изделие, нанес на него логотип, светоотражающие элементы, локтевые и плечевые усиления, используя безниточные технологии.
Все участники смогли оценить качество своей работы, проведя необходимое тестирование по проверке надежности, качества и герметичности выполненных ими швов на специальном оборудовании.
Слушатели провели тестирование привезенных с собой образцов материалов и тканей, подобрали к ним ленты и режимы их нанесения, отработали сложные узлы и получили необходимые навыки работы не только на оборудовании для герметизации швов, но еще и бонусом на ультразвуковых станках и термопрессах.
Ведущие специалисты Sport Tex дали необходимые консультации по всем заданным вопросам, проблемам и задачам. По окончании семинара участники, организаторы и эксперты семинара обменялись опытом.
Фотография предоставлена организаторами.
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