10.08.2017 07:13

Комитет промышленности, транспорта, связи и энергетики Республики Ингушетии предлагает создать на базе ряда промышленных предприятий региона индустриальные парки.

Тема обсуждалась на совещании по итогам визита в республику министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.

Как заявила и. о. председателя комитета Мадина Евлоева. Она проинформировала , что для получения поддержки Минпромторга, предложено рассмотреть вопрос инвестирования в создание индустриальных парков на базе инвестиционных площадок, на которых расположено, в частности, швейное объединение «Ингушетия».

Для участия в федеральном конкурсе республика должна будет подать заявку в министерство для участия в конкурсном отборе согласно установленным требованиям, включающую количество будущих резидентов индустриального парка (не менее 10), количество создаваемых высокопроизводительных рабочих мест.