01.03.2017 07:12

АФК «Система» рассматривает возможность создания текстильного кластера на базе предприятия «Вологодский текстиль», соответствующее обсуждение уже ведется, передает RNS.

Как заявил изданию губернатор Вологодской области Олег Кувшинников в кулуарах инвестиционного форума в Сочи, в группе «понимают, что обеспечение текстильными товарами вооруженных сил, в том числе обмундированием, формой и постельным бельем, возможно только в случае существенного увеличения объемов производства».

Сейчас этот вопрос прорабатывается в рамках рабочей группы с участием администрации региона и АФК «Система». Решение пока не принято, оно может быть принято на экономическом форуме в Петербурге.

Ранее в АФК говорили, что считают «великолепной возможностью» производство текстиля из синтетических тканей в России, компания начала присматриваться к этому сегменту.

По словам главы компании Михаила Шамолина, 80% такого текстиля импортируется в Россию из Вьетнама, Китая и других стран. По словам топ-менеджера, себестоимость производства в РФ с учетом текущего курса рубля, стоимости энергии будет ниже, чем в Китае. Рынок такого текстиля в России составляет около 30 млрд руб.