14.12.2016 17:15

Наблюдательный совет кобринской прядильно-ткацкой фабрики «Ручайка» принял решение о проведении внеочередного собрания акционеров, сообщает пресс-служба компании.

Внеочередное общее собрание акционеров фабрики «Ручайка» состоится 23 декабря. Решение о его проведении было принято наблюдательным советом.

Начиная с 16 декабря лица, имеющие право на участие в собрании, смогут ознакомиться с информацией по его проведению. В частности, им будут предоставлены сведения по повестке дня, проекты решения по затрагиваемым вопросам и изменения, которые планируется внести в Устав компании.

Место проведения собрания акционеров: г. Кобрин, ул.Советская 139/7, здание фабрики «Ручайка».

Кобринская прядильно-ткацкая фабрика «Ручайка» — основана в 1980 году. Первоначально фабрика специализировалась на производстве смесовых пряж кольцевого способа прядения, технических и декоративных тканей. Сейчас здесь выпускают также геотекстиль и материалы, пропитанные ПВХ композицией.

В настоящий момент «Ручайка» — единственный в Белоруссии производитель таких импортозамещающих продуктов, как баннерный и тентовый материалы, материал для шахтной вентиляции, кровельная мембрана, материал для гидроизоляции.