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На Читинской таможне изъят 41 воротник из меха черно-бурой лисы

12.05.2017  22:35

Незадекларированные воротники из меха черно-бурой лисы задержали на Читинской таможне при попытке ввоза их из Китая в Россию, сообщает пресс-служба ФТС Сибирского таможенного управления.

Российская туристка, следовавшая из Китая в Россию, попыталась провести в багаже 41 воротник из меха черно-бурой лисы, а также другие товары народного потребления. При таможенной проверке незадекларированный груз был обнаружен. Туристка призналась, что должна была передать его третьим лицам на территории России.

Вороники и другие товары изъяты и отправлены на оценку.

Нарушительнице грозит штраф в размере до двукратной стоимости изъятой продукции, согласно ч.1 ст.16.2 КоАП РФ.

 

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