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На Читинской таможне изъят 41 воротник из меха черно-бурой лисы
12.05.2017 22:35
Незадекларированные
воротники из меха черно-бурой лисы задержали на Читинской таможне при попытке
ввоза их из Китая в Россию, сообщает пресс-служба ФТС Сибирского таможенного
управления.
Российская туристка, следовавшая из Китая в Россию, попыталась провести в багаже 41 воротник из меха черно-бурой лисы, а также другие товары народного потребления. При таможенной проверке незадекларированный груз был обнаружен. Туристка призналась, что должна была передать его третьим лицам на территории России.
Вороники и другие товары изъяты и отправлены на оценку.
Нарушительнице грозит штраф в размере до двукратной стоимости изъятой продукции, согласно ч.1 ст.16.2 КоАП РФ.
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