Семейное мероприятие Wandi Bazar Babyboom будет проходить на территории «Флакона» 25-26 марта, сообщают организаторы.

Wandi Bazar Babyboom – это интерактивный проект для будущих мам, молодых родителей и их малышей, атмосферное событие в области родительства, материнства и детства.

Мероприятие рассчитано на самую широкую аудиторию. Участники тематического маркета - по традиции, бренды и компании, созданные мусульманами и с учетом потребностей мусульман, но интересные и полезные для всех не зависимости от конфессиональной принадлежности.

На протяжении двух дней участники маркета Wandi Bazar Babyboom представят натуральную, экологически чистую продукцию для мам и малышей, лимитированные коллекции, а также интересные бренды и услуги, создающие комфорт и качество для жизни беременных женщин, молодых родителей, их детей и для тех, кто только готовится стать родителями.

На маркете гости смогут найти безопасную натуральную косметику для детей и родителей, дизайнерскую одежду для беременных и кормящих, специальные подушки для беременных, аксессуары для малюток, декор и текстиль для детских комнат, оригинальные игрушки ручной работы, халяльное детское питание, этнические слинги и корзинки-переноски для младенцев ручной работы, консультации по программам для коррекции репродуктивных систем, ведения беременности и восстановления после родов с точки зрения не только последних тенденций современной медицины, но и с учетом традиционной исламской медицины, и многое другое.

На маркете будут представлены косметические бренды Shik Halal, Safe All и Tevi Care, дизайнерская одежда для беременных и кормящих от марок Covered, MADO, SABR, Aniqa, By Shafi и Асии Бареевой, а также стильные наряды для самых маленьких от Hevesker Kids и Gul&Shah, этнические cлинги ручной работы Dialikah Maternity, подушки для беременных, текстиль для детских комнат, коконы для малюток от Sonya Family, крошечные аксессуары для малышей от Pati Osman и Boobochka, конверты-переноски для младенцев JUJU Mama, мобили и фетровые игрушки Amusing Felt, деревянные игрушки от Sami Toys и декор для детских комнат от Igrushki Baushki.

На фуд-корте будут представлены сладости от кондитерской Sweets&Dreams, обновленное весеннее и специальное детское меню от Vaydaar, плов Plovbox и корнер Нальчикского молочного комбината. А для самых маленьких гостей и их заботливых мам на маркете будет представлен корнер с первой в России халяльной маркой детского питания Habibi.

В рамках маркета Wandi Bazar Babyboom будет работать детская зона с аниматорами от проекта Café Kahve.

На корнере эко-маркета Beeko каждый желающий сможет получить подробную консультацию по программам специально питания для подготовки к беременности, правильному рациону для повышения иммунитета, диете во время беременности грудного кормления и другим актуальным вопросам. А проект мастера-хиджамы Мари Фидайковской в этот раз предложит не только консультации по этому древнему методу оздоровления и лечения, но и впервые в рамках маркета представит натуральную косметику ручной работы.

Маркет объединит экспозицию товаров и услуг и образовательную программу Wandi School. В лектории на втором этаже лофта пройдет ряд уникальных семинаров от спикеров-мусульман и ведущих специалистов России, которые расскажут о подготовке и ведении беременности, о ключевые потребностях женщины в родах, о самореализации мам в карьере, о грудном вскармливании и вводе безопасного прикорма, о слингоношении, правильных игрушках и играх и о многом другом важном и интересном.

Wandi Bazar — это один из ключевых проектов компании Wandi Group,объединяющий индустрию muslim lifestyle в самом центре Москвы. Это первый в России и самый масштабный проект концептуальных маркетов данной направленности, традиционно проходящий в знаковых местах столицы.

Цель Wandi Bazar — предоставить возможность широкой аудитории познакомиться с брендами Wandi Family.

Фотографии предоставлены организаторами.