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На экологическом фестивале в Москве прошел показ курского модельера
28.12.2016 20:35
Курский модельер Артур Браже представил на экологическом фестивале в Москве две коллекции одежды, сообщает «46ТВ».
В воскресенье, 18 декабря, в Долгопрудном прошел экофестиваль «Второе дыхание». Участие в событии принял курский «Экологический театр моды» под руководством дизайнера Артура Браже.
В своих работах модельер использует нестандартные материалы. Для экологического фестиваля он создал одежду из нетканого текстиля, строительных мешков и вентиляционного утеплителя. Линейки получили название «Осенний марафон» и «Я шагаю по Москве».
Так же Артур Браже презентовал в Москве коллекцию экспериментальной эко-обуви.
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