28.12.2016 20:35

Курский модельер Артур Браже представил на экологическом фестивале в Москве две коллекции одежды, сообщает «46ТВ».

В воскресенье, 18 декабря, в Долгопрудном прошел экофестиваль «Второе дыхание». Участие в событии принял курский «Экологический театр моды» под руководством дизайнера Артура Браже.

В своих работах модельер использует нестандартные материалы. Для экологического фестиваля он создал одежду из нетканого текстиля, строительных мешков и вентиляционного утеплителя. Линейки получили название «Осенний марафон» и «Я шагаю по Москве».

Так же Артур Браже презентовал в Москве коллекцию экспериментальной эко-обуви.