Новости
НачалоНовостиНа экологическом фестивале в Москве прошел показ курского модельера
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
18 марта 2017 года пройдет фестиваль ювелирного искусства Jeweralizm Рейтинг@Mail.ru

На экологическом фестивале в Москве прошел показ курского модельера

28.12.2016  20:35

Курский модельер Артур Браже представил на экологическом фестивале в Москве две коллекции одежды, сообщает «46ТВ».

В воскресенье, 18 декабря, в Долгопрудном прошел экофестиваль «Второе дыхание». Участие в событии принял курский «Экологический театр моды» под руководством дизайнера Артура Браже.

В своих работах модельер использует нестандартные материалы. Для экологического фестиваля он создал одежду из нетканого текстиля, строительных мешков и вентиляционного утеплителя. Линейки получили название «Осенний марафон» и «Я шагаю по Москве».

Так же Артур Браже презентовал в Москве коллекцию экспериментальной эко-обуви.

Просмотров: 13
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1218 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2016 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте