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На экспортный бренд Made in Russia власти России потратят 370 млн рублей

17.05.2017  07:08

Уже в текущем году на создание экспортного бренда Made in Russia будет выделено 370 млн рублей, передает агентство ТАСС со ссылкой на заявление директора по межрегиональным коммуникациям РЭЦ Дмитрия Макеева.

На продвижение товаров на зарубежные площадки под данным брендом будет направлен целый ряд мер, в числе которых проведение маркетинговых исследований и добровольная сертификация товаров.

Как отметил Дмитрий Макеев, маркировка товаров Made in Russia будет бесплатной для производителей, ориентированных на экспорт. «Отвечать головой» за качество товаров, продаваемых за рубежом под этим брендом, будет Российский экспортный центр.

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