02.05.2017 20:19

Доцент РАНХ и ГХ при Президенте РФ Михаил Круглов провел семинар-тренинг «Управление закупками» для представителей фабрики «Егорьевск-обувь», сообщает пресс-служба компании.

В апреле на фабрике «Егорьевск-обувь» прошел семинар-тренинг для руководителей и специалистов «Управление закупками». Лектором выступил к.т.н., доцент РАНХ и ГХ при Президенте РФ, профессор ИИБС НИТУ МИСиС, действительный член Нью-Йоркской Академии Наук, главный редактор журнала «Менеджмент качества», генеральный директор компании «Эксперт Индекс» Михаил Круглов.

Обучающий процесс строился на деловых играх, в которых принимали участие слушатели. Представители ключевых поставщиков компании помогли с моделированием конкретных ситуаций.









В рамках семинара слушатели научились правильному первоначальному выбору и оценке поставщиков, как источников снабжения, узнали о том, как управлять поставщиками в процессе закупок, а также работать с рекламациями и жалобами в соответствии с ГОСТами и ИСО.

Компания «Егорьевск-обувь», созданная на базе Егорьевской обувной фабрики, — владелец торговой марки «Котофей», специализируется на производстве детской обуви. Продукция компании распространяется в России, в Белоруссии, на Украине, в Венгрии и Болгарии.

Фотография с сайта компании.