11.05.2017 17:25

Минское производство «Милавица» проверили на содержание вредных веществ в воздухе после госпитализации швей, пишет Sputnik.

В конце апреля, 28 числа, в швейном цехе «Милавица» в Минске произошло чрезвычайное происшествие. Нескольким работницам стало плохо, из-за чего им потребовалась скорая помощь. Женщины были госпитализированы в отделение реанимации одной из минских клиник.

Минский городской центр гигиены и эпидемиологии провел лабораторные исследования воздуха в швейном цехе предприятия. Все пробы на гексаметилендиамин, капролактам, аммиак, хлор, окись углерода, формальдегиды и др. оказались в пределах нормы.

На изучение также отправлена ткань, с которой работали швеи.

«Милавица» — предприятие, производящее и реализующее женское нижнее белье. Фирменные магазины открыты в 19 странах. При этом в России действует более 300 магазинов, в Украине — 80, в других странах СНГ и на территории Евросоюза — более 120. В Белоруссии работает 51 фирменный магазин.