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На фабрике «Свитанак» прошел совет председателя концерна «Беллегпром»

18.04.2017  01:37

Председатель концерна «Беллегпром» провел совет на базе предприятия «Свитанак», сообщает пресс-служба компании.

В пятницу, 14 апреля, в городе Жодино на фабрике «Свитанак» состоялся совет председателя концерна «Беллегпром». В рамках заседания обсуждались вопросы новых форм и методов работы объединения, организационной структуры, сотрудничества с частным бизнесом, перспективы развития отрасли и государственно-частного партнерства, а также другие темы.

Концерн «Беллегпром» образован в 1992 году. В настоящее время является крупным промышленным комплексом Белоруссии и ассоциацией, включающей текстильную, трикотажную, швейную, кожевенную, обувную, меховую, текстильно-галантерейную и фарфоро-фаянсовую отрасли. Концерн представляет интересы более 100 организаций различной формы собственности.

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