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На фестивале детской моды в Ташкенте представят 42 коллекции

20.05.2017  03:13

Фестиваль детской моды «Болажонлар-ширинтойлар» соберет в Ташкенте 60 дизайнеров, пишет Sputnik.

Ежегодный фестиваль детской моды «Болажонлар-ширинтойлар» пройдет в Ташкенте 29 мая. Местом проведения мероприятия станет столичный Дворец творчества молодежи. В рамках фестиваля 60 дизайнеров представят 42 коллекции. Всего будет показано свыше 450 комплектов одежды.

«Болажонлар-ширинтойлар» призван содействовать формированию вкуса у детей, молодежи и родителей, прививает культуру ношения одежды и дает эстетическое воспитание, через национальный костюм.

Программа фестиваля включает в себя такие мероприятия как Fashion Industry show, #beyoung for baby и Gala-fashion show.

К участию в «Болажонлар-ширинтойлар» приглашена делегация Французской академии кроя. 

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