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На форму волонтеров к ЧМ по футболу в Екатеринбурге потратят 4,15 млн рублей

02.08.2017  21:38

В Екатеринбурге объявлен тендер на производство формы для волонтеров к ЧМ-2018. Начальная цена – 4,15 млн рублей, говорится на сайте госзакупок.

Компания «Столица Урала» объявила тендер на изготовление 1 тыс. комплектов экипировки для добровольцев, обслуживающих ЧМ по футболу 2018. Начальная стоимость заказа составляет 4,15 млн рублей. Средства планируется выделить из бюджета.

Комплект одежды будет состоять из семи предметов: двух футболок, штанов, толстовки, дождевика, бейсболки и рюкзака. Большая часть формы рассчитана на девушек.

Товар необходимо поставить до 20 ноября. 

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