19.05.2017 07:02

22-26 мая с.г. в Иваново на базе Ивановского государственного политехнического университета пройдёт ХХ Международный научно-практический форум Smartex.

Как говорится в сообщении администрации региона, в Smartex примут участие российские и зарубежные ученые, работающие в области текстильной химии, физики волокон, текстильного проектирования и материаловедения, иных близких областях научных знаний, руководители и специалисты промышленных компаний, представители отраслевых союзов, общественных объединений, а также студенты и аспиранты.

В программе МНПФ Smartex научная сессия, блок деловых мероприятий, школа молодых ученых. Материалы форума будут опубликованы в сборнике научных статей, включенный в РИНЦ и международную систему ISSN.

Научная сессия предусматривает пленарные, секционные и стендовые доклады по следующим тематическим разделам:

1.​ Физико-химические основы нанотехнологий волокон и функциональных композиционных материалов на волокнистой основе

2.​ Химико-технологические процессы производства полимерно-волокнистых текстильных материалов в текстильной и легкой промышленности

3.​ Текстильная инженерия: прорывные технологические инновации в проектировании, производстве, заключительной отделке и управлении качеством текстильных материалов и изделий

4.​ Экологические и эксплуатационные аспекты применения технического текстиля в строительной индустрии и дорожно-транспортном комплексе

МНПФ Smartex — это научный проект, перенявший эстафету и название семинара, с 1998 года проводимого кафедрой физики и нанотехнологий ИВГПУ и посвященного теоретическим основам физики волокон. Все эти годы его инициатор, доктор технических наук, профессор Анатолий Изгородин является постоянным сопредседателем оргкомитета форума.

Организаторами мероприятия выступили Ивановский государственный политехнический университет, Институт химии растворов им. Г.А. Крестова РАН (г. Иваново), Российский союз предпринимателей текстильной и легкой промышленности (г. Москва), Дирекция Технологической платформы «Текстильная и легкая промышленность» (г. Казань) и Инжиниринговый центр текстильной и легкой промышленности (г. Иваново). В открытии форума примет участие президент Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности Андрей Разбродин.