02.05.2017 21:52

Членов АИДТ и НАИР приглашают принять участие в очередном годовом собрании, где будет принят новый устав, сообщает пресс-служба ассоциации.

Очередное годовое собрание АИДТ состоится 31 мая. К участию приглашаются члены ассоциации предприятий индустрии детских товаров, а также национальной ассоциации игрушечников России.

На собрании обсудят организационные вопросы, представят отчет о деятельности АИДТ за 2016 год, составят план дальнейшей работы, вручат отраслевые награды. Кроме того, в рамках встречи будет утвержден новый устав ассоциации.

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Проспект Мира 119, ВВЦ, павильон 75, конференц-зал выставки «Мультимир».

Регистрация членов ассоциации и их представителей будет проводиться 31 мая с 14.30 до 14.55.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и доверенность, подтверждающая полномочия действовать от имени члена Ассоциации (при необходимости).

АИДТ — некоммерческая организация, объединяющая профессиональное сообщество в сфере разработки, производства, продажи товаров и услуг для детей, создана для консолидации и ускорения темпов развития отрасли в интересах семьи и детства. АИДТ является инициатором разработки и официальным партнером реализации государственной программы «Стратегия развития индустрии детских товаров» и плана по ее реализации до 2020 года в России, подпрограммы «Индустрия детских товаров» государственной программы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» правительства РФ.