03.04.2017 18:18

На предприятии «Свитанак» прошел художественно-технический совет, в рамках которого была продемонстрирована новая коллекция одежды сезона осень-2017, сообщает пресс-служба компании.

Художественно-технический совет прошел в офисе «Свитанак» 24 марта. В рамках события состоялась презентация новой коллекции производителя и награждение партнеров компании.

Директор «Свитанак» Юрий Лукашевич вручил дипломы и памятные подарки за эффективное продвижение товаров марки «ГУМ Минск», торговому дому «Легпром», фирменному магазину № 2 филиала №1 г. Витебск.

Осеннюю коллекцию «Свитанак» для презентации разработали и подготовили дизайнеры Алеся Титовец и Михаил Мытник. В ближайшее время эти линейки одежды поступят в фирменные магазины компании.









«Свитанак» является крупнейшим предприятием трикотажной отрасли легкой промышленности Белоруссии. Основан в 1975 году, акционирован в 1994-м. Производит трикотажное белье и верхний трикотаж для детей и взрослых. Ежемесячно выпускает около 500 моделей. Ассортимент обновляется приблизительно на 70% в год. На предприятии работают около трех тыс. человек.

Фотография с сайта компании.