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На июльских показателях продаж «Алросы» сказалось летнее охлаждение спроса

14.08.2017  06:47

Как говорится в сообщении алмазодобывающей компании «Алроса» в июле она реализовала алмазно-бриллиантовой продукции на 293,5 млн долларов.

Как говорится в сообщении компании, объем продаж алмазного сырья в стоимостном выражении составил 286,1 млн долларов, бриллиантов – 7,4 млн долларов.

Также были подведены итоги продаж за семь месяцев текущего года – в стоимостном выражении составили $2,79 млрд. При этом общая стоимость реализованного алмазного сырья составила 2,728 млрд долларов, бриллиантов – 62,3 млн долларов.

«В июле ощущалось сезонное охлаждение спроса на рынке в преддверии августовских каникул», - отметил вице-президент «Алросы» Юрий Окоемов.

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