В рамках деловой программы 48-ой Федеральной ярмарки «Текстильлегпром» Андрей Бурматиков проведет семинары по тенденциям в моде, сообщает пресс-служба выставочной компании «РЛП-Ярмарка».

Семинар «Коммерческие направления в тенденциях мужской и детской моды сезона весна-лето 2018» состоится 15 февраля; семинар «Коммерческие направления в тенденциях женской моды сезона весна-лето 2018» – 16 февраля.

Автор семинаров – Андрей Бурматиков, ведущий эксперт индустрии моды, консультант по бизнес-процессам маркетинга, ассортиментной политики, визуального мерчендайзинга в сфере производства и ритейла товаров моды.

Программа семинаров:

1. Обзор тенденций моды сезона весна-лето 2018:

палитры массовой моды mainstream: базовые, fashion и FAD для «витрины»;

модные темы, перспективные для массовых коммерческих марок одежды;

коммерческие силуэты и пропорции по товарным категориям женской одежды: пальто, женский костюм, юбки, блузки, трикотаж, платья;

коммерческие силуэты и пропорции по товарным категориям мужской и детской одежды: пальто, куртки, мужской костюм, брюки и пиджаки для мужчин, трикотаж, платья и юбки для девочек.

2. Модные направления орнамента и декоративной отделки в одежде.

3. Варианты капсул ассортимента и средств художественной выразительности – а) heritage, б) ruff, в) mainstream стилевых ДНК торговых марок мужской и детской одежды.

Каждый участник семинаров получает презентационный обширный визуальный материал на DVD носителе, включающий: фотографии с показов брендов – «трендсеттеров» прет-а-порте, цветовые палитры с кодировкой PANTONE, обзор модных тем, обзор актуальных силуэтов по товарным категориям, указанным в плане семинаров.

На «Текстильлегпром» традиционно будет проведена первая презентация трендов сезона весна-лето 2018.

Напоминаем, 48-ая Федеральная оптовая ярмарка товаров и оборудования текстильной и легкой промышленности «Текстильлегпром» пройдет 14 – 17 февраля 2017 года в Москве на ВДНХ в павильонах 69 и 75.

В рамках Деловой программы ярмарки пройдут мастер-классы Натальи Чиненовой «Внедрение технологий эффективных оптовых продаж. Расчет оборачиваемости, календарный план производства, поставок и продаж» и «Управление розничными продажами. Матрица продаж и товарный классификатор, влияние на эффективность продаж и оптимизацию»; семинар по новому уровню автоматизации проектирования и производства одежды САПР «Грация» и др.

Фотография предоставлена пресс-службой выставочной компании «РЛП-Ярмарка».