29.07.2017 01:18

На ярмарке в Нижнем Новгороде школьная форма от таких компаний как «Русь» и «Весна» будет реализовываться по ценам производителей, сообщает пресс-служба министерства промышленности, торговли и предпринимательства региона.

Выставка-продажа школьной формы будет проходить в Нижнем Новгороде с 30 июля по 31 августа. Здесь будет предложена одежда непосредственно от производителей без наценки.

«По поручению губернатора на Нижегородской ярмарке региональным предприятиям легкой промышленности, которые занимаются производством школьной формы, были предоставлены бесплатные торговые места. Задача, которую поставил губернатор, - это, в первую очередь, дать возможность нижегородцам, жителям Нижегородской области приобрести в преддверии нового учебного года школьную форму без торговых наценок», - рассказал заместитель министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Подовинников.

Отмечается, что предприятия-участники прошли проверку на качество продукции. Они внесены в реестр производителей доброкачественной школьной формы.

Участие в выставке-продаже примут: дзержинская швейная фабрика «Русь», компании «Северный», «Максим», «Гамма Текстиль», швейное предприятие «Весна», швейная фабрика № 19, фирма «Надежда», ИП Глебова А.Н. (Швейное предприятие «GrandLeo»).

Выставка будет работать в павильоне №2 на территории Нижегородской ярмарки с 10.00 до 19.00.