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На казанской швейной фабрике «Адонис» второй раз за два месяца меняют руководителя

26.01.2017  15:38

Новым директором швейной фабрики «Адонис» в Казани стал Рафаэль Курбангалеев, пишет «Деловой квартал».

Компания «Адонис» из Казани, специализирующаяся на пошиве мужских костюмов, по решению совета директоров меняет руководителя. Новый генеральный директор назначается второй раз за два месяца. Вместо Дмитрия Гурьянова в должность по совместительству 23 января вступил Рафаэль Курбангалеев.

Отмечается, что Дмитрий Гурьянов управлял фабрикой «Адонис» только полтора месяца - с 7 декабря 2016 г.

Ранее Рафаэль Курбангалеев возглавлял компании «Шуз экспорт» и «Тензор».

Фабрика «Адонис» производит мужские костюмы и школьную форму для мальчиков. Компания имеет собственную розничную сеть магазинов в Казани.

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