03.02.2017 22:19

В Москве на Кузнецком мосту открывается первый в стрит-ритейле магазин косметического бренда Kiko Milano, сообщает пресс-служба компании JLL.

В субботу, 4 февраля, в Москве состоится открытие бутика итальянской марки косметики Kiko Milano. Консультантом по аренде выступила компания JLL. В результате представители бренда сняли помещение площадью 172 кв. м по адресу Кузнецкий мост, 7. Магазин станет первым для Kiko Milano в секторе стрит-ритейла в Москве.

«Открытие флагманского магазина – важный этап развития бренда на российском рынке, который сегодня является одним из приоритетных для Kiko Milano», - отметила директор отдела развития марки в России Ксения Казимирова.









Как рассказала заместитель руководителя отдела стрит-ритейла компании JLL в Москве Наталья Озерная, ключевыми критериями при выборе объекта для магазина Kiko Milano являлись центральная локация с высоким покупательским трафиком. Помещение на Кузнецком мосту отвечает этим требованиям.

Компания Kiko Milano основана в 1997 году в Италии. На сегодняшний день она насчитывает более 950 магазинов в 20 странах, а также интернет-магазины в 36 странах и предлагает широкий ассортимент декоративной косметики, косметических принадлежностей и средств для ухода за кожей. В России бренд представлен с 2016 года и насчитывает 14 магазинов в торговых центрах Москвы и один в Ростове-на-Дону.

Фотография предоставлена компанией.